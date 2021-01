Italia Sì, ospiti puntata 9 gennaio 2021: Roberto Fazioli, Gian Luigi Carlone, Lillo e Giovanni Pastore (Di sabato 9 gennaio 2021) Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 9 gennaio 2021 Nella diciassettesima puntata salirà sul podio Santa che, passegGiando sulla spiaggia, ha trovato un pegno d’amore e ora cerca il suo legittimo proprietario. E, ancora, l’attore Roberto Fazioli, che ha fatto della sua malattia una grande idea; Ettore, un bergamasco salvato da chi snobbava. Sul podio salirà anche Gian Luigi Carlone della Banda ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 gennaio 2021) Torna, alle 16:25, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 9Nella diciassettesimasalirà sul podio Santa che, passegdo sulla spiaggia, ha trovato un pegno d’amore e ora cerca il suo legittimo proprietario. E, ancora, l’attore, che ha fatto della sua malattia una grande idea; Ettore, un bergamasco salvato da chi snobbava. Sul podio salirà anchedella Banda ...

PieroParogni : RT @apri_la_mente: Fosse successo in Italia questi personaggi domenica sarebbero stati ospiti dalla D'Urso... - 82lucar : RT @apri_la_mente: Fosse successo in Italia questi personaggi domenica sarebbero stati ospiti dalla D'Urso... - GiacoMee : RT @apri_la_mente: Fosse successo in Italia questi personaggi domenica sarebbero stati ospiti dalla D'Urso... - mariano_perini : RT @apri_la_mente: Fosse successo in Italia questi personaggi domenica sarebbero stati ospiti dalla D'Urso... - fabrizio_merlo : RT @apri_la_mente: Fosse successo in Italia questi personaggi domenica sarebbero stati ospiti dalla D'Urso... -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ospiti “Soliti Ignoti”: gli ospiti dello “Speciale Lotteria Italia” Tv Sorrisi e Canzoni Campagna vaccinale, superata la metà delle dosi distribuite

In Italia sono stati somministrati 504mila vaccini, e in testa rimangono regioni come Campania, Veneto e Toscana.

Vaccinati tempo reale in Italia: superato il mezzo milione, somministrate il 55% delle dosi consegnate da Pfizer

Vaccinati in Italia in tempo reale. I dati in tempo reale sottolineano come i vaccinati in Italia in totale, ad oggi, siano 504.587. Più di mezzo milione dunque le dosi ...

In Italia sono stati somministrati 504mila vaccini, e in testa rimangono regioni come Campania, Veneto e Toscana.Vaccinati in Italia in tempo reale. I dati in tempo reale sottolineano come i vaccinati in Italia in totale, ad oggi, siano 504.587. Più di mezzo milione dunque le dosi ...