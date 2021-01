Italia in zona arancione 9 e 10 gennaio: regole, negozi e spostamenti. Cambiano le regole, cosa si può fare e cosa no (Di sabato 9 gennaio 2021) zona arancione oggi e domani: regole e misure più rigide in tutta Italia per spostamenti, bar, ristoranti nel weekend del 9 e del 10 gennaio secondo quanto prevede il nuovo decreto Covid. Dopo due giorni in zona gialla, ecco la stretta per il fine settimana. Come ormai è prassi consolidata, il coprifuoco scatta alle 22 e dura fino alle 5. Se non per motivi di lavoro, di necessità e di salute sono vietati gli spostamenti al di fuori del comune e tra le regioni. “Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”, prevede il decreto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)oggi e domani:e misure più rigide in tuttaper, bar, ristoranti nel weekend del 9 e del 10secondo quanto prevede il nuovo decreto Covid. Dopo due giorni ingialla, ecco la stretta per il fine settimana. Come ormai è prassi consolidata, il coprifuoco scatta alle 22 e dura fino alle 5. Se non per motivi di lavoro, di necessità e di salute sono vietati glial di fuori del comune e tra le regioni. “Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, glidai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degliverso i capoluoghi di provincia”, prevede il decreto. ...

