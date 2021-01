Inzaghi: “La salvezza è il nostro scudetto. Oggi tante assenze, ma siamo stati bravi” (Di sabato 9 gennaio 2021) Filippo Inzaghi al termine della netta sconfitta casalinga subita dal suo Benevento contro l’inarrestabile Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Oggi erano tanti gli assenti, ma la squadra è stata brava. Abbiamo rischiato di essere pericolosi in due ripartenze sull’1-1 e poi abbiamo preso gol. Il secondo gol non è da subire perché eravamo messi meglio. Sull’1-1 la squadra ha fatto bene e ha dato tutta sé stessa. Poi è chiaro che l’Atalanta fa dei cambi ed è devastante. Noi abbiamo fatto tre partite in sei giorni con 10-12 assenti, ma sono felice perché ho fatto giocare tanti ragazzi. Era chiaro che potessimo pagare qualcosa, ma abbiamo fatto una buona gara. siamo stati in partita fino al 2-1. Lì dovevamo essere più bravi, ma capita”. Sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Filippoal termine della netta sconfitta casalinga subita dal suo Benevento contro l’inarrestabile Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “erano tanti gli assenti, ma la squadra è stata brava. Abbiamo rischiato di essere pericolosi in due ripartenze sull’1-1 e poi abbiamo preso gol. Il secondo gol non è da subire perché eravamo messi meglio. Sull’1-1 la squadra ha fatto bene e ha dato tutta sé stessa. Poi è chiaro che l’Atalanta fa dei cambi ed è devas. Noi abbiamo fatto tre partite in sei giorni con 10-12 assenti, ma sono felice perché ho fatto giocare tanti ragazzi. Era chiaro che potessimo pagare qualcosa, ma abbiamo fatto una buona gara.in partita fino al 2-1. Lì dovevamo essere più, ma capita”. Sulla ...

