Insegnante supplente violenta studente 15enne almeno 3 volte | ora rischia il carcere

Una ex Insegnante di 25 anni avrebbe abusato di uno studente minorenne in tre occasioni, una delle quali in un hotel della città. Arrestata, entro poche settimane inizierà il processo. Sono pesanti i capi di accusa rivolti contro una ex Insegnante di 25 anni, arrestata dalla polizia di Georgetown per il presunto stupro di uno studente che avrebbe anche portato in un hotel. Le violenze stando a quanto riferito dalla polizia, sarebbero avvenute in tre distinte occasioni nei confronti di un 15enne da parte di Alexandria Allen, questo il nome dell'Insegnante che sostituiva un collega alla Royal Spring Middle School. I presunti stupri sarebbero avvenuti tra marzo e ottobre in distinti luoghi tra i quali l'Hilton Garden Inn di Georgetown. È stata la madre dell'adolescente a contattare per prima la polizia.

