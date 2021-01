Inga Lindstrom – Giorni d’estate sul lago Lilja | trama e trailer del film in onda stasera su La5

(Di sabato 9 gennaio 2021)– ing, ilinsabato 9 gennaio alle 21:10 su La5.del. Sabato 9 gennaio 2021 su La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà inil classicoromantico della serie di” dal titolo “sul“. Si tratta di uncreato direttamente per la televisione tedesca, diretto da John Delbridge, con Christina Rainer e Jochen Horst nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Ilnon è mai uscito al cinema, ma come anticipato è stato creato ...

Federic18545446 : #UominieDonne Queste vivono dentro un romanzo di Inga Lindstrom ma la vita non è così...è anche meglio - LinkaTv : E' iniziato Inga lindstrom nella tua vita su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - BlackTristan : Terminato il ciclo dei film natalizi su La 5 inizia con 'Giorni d'estate sul lago Lilja' 'le passioni infuocate, gl… - Tristan__esdpv : Ascolti tv daytime Canale5 del 04/01/2021: Beautiful a 3.1 milioni è il programma più visto del pomeriggio… - LaGio___ : Sto guardando un film di Inga Lindstrom mentre faccio un pediluvio, è forse questa l'età del pensionamento? -

Ultime Notizie dalla rete : Inga Lindstrom

Il Sussidiario.net

Inga Lindstrom - Giorni d'estate sul lago Lilja film in onda stasera su La5 sabato 9 gennaio 2021. Trama trailer ita. Dove in streaming online ...Inga Lindstrom Nella tua vita in onda su Canale 5 oggi, 8 gennaio, dalle 16.45. Nel cast Suzan Anbeh, Hendrik Duryn, Tara Fischer. Trama e cast ...