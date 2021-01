Infortunio Tonali: colpo alla tibia per il centrocampista del Milan (Di sabato 9 gennaio 2021) Infortunio Tonali, il centrocampista del Milan ha ricevuto un duro colpo da Verdi. Si teme un Infortunio alla tibia Sandro Tonali ha ricevuto un duro colpo da Verdi ad inizio secondo tempo. Il centrocampista del Milan si è accasciato dopo il calcio alla tibia ed è stato costretto ad uscire in barella. Si teme proprio un Infortunio alla tibia che potrebbe anche avere delle complicazioni, soprattutto da come è uscito dal campo il giocatore. Nelle prossime ore ci saranno le prime valutazioni dallo staff medico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021), ildelha ricevuto un duroda Verdi. Si teme unSandroha ricevuto un duroda Verdi ad inizio secondo tempo. Ildelsi è accasciato dopo il calcioed è stato costretto ad uscire in barella. Si teme proprio unche potrebbe anche avere delle complicazioni, soprattutto da come è uscito dal campo il giocatore. Nelle prossime ore ci saranno le prime valutazioni dallo staff medico. Leggi su Calcionews24.com

MarcoMacagnino5 : Se l’infortunio di Tonali è serio, un centrocampista lo comprano per forza - calabbrish : RT @notrealsebaros: Poi una volta capita l’entità dell’infortunio di Tonali Maresca dovrebbe spiegare come cazzo ha potuto fischiare rigore… - Daniele20052013 : Infortunio Tonali: colpo alla tibia per il centrocampista del Milan - notrealsebaros : Poi una volta capita l’entità dell’infortunio di Tonali Maresca dovrebbe spiegare come cazzo ha potuto fischiare rigore in quel frangente. - sportli26181512 : MIL-TOR (2-0): tolto un rigore al Toro. Tonali esce per infortunio, entra Dalot: Intervento del VAR che toglie un c… -