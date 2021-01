Influenza, casi sotto la soglia grazie all’uso delle mascherine. 1,4 malati ogni mille assistiti (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Influenza dà ancora tregua. In Italia, nella settimana dal 28 al 3 gennaio, l’incidenza delle sindromi simil-Influenzali è stabile e sotto la soglia. Con 1,4 casi per mille assistiti: in pratica circa 85.000 italiani malati, in calo rispetto alle settimane precedenti. Nella scorsa stagione in questa settimana il livello di incidenza era pari a 4,9 casi per mille assistiti. Questa la situazione fotografata dall’ultimo rapporto Influnet, in cui sui precisa che “causa emergenza Covid-19, P.A di Bolzano, P.A. di Trento, Sardegna, Campania e Calabria non hanno ancora attivato la sorveglianza”. Dall’inizio della sorveglianza il totale è di circa 1.312.000 casi. In tutte le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) L’dà ancora tregua. In Italia, nella settimana dal 28 al 3 gennaio, l’incidenzasindromi simil-li è stabile ela. Con 1,4per: in pratica circa 85.000 italiani, in calo rispetto alle settimane precedenti. Nella scorsa stagione in questa settimana il livello di incidenza era pari a 4,9per. Questa la situazione fotografata dall’ultimo rapporto Influnet, in cui sui precisa che “causa emergenza Covid-19, P.A di Bolzano, P.A. di Trento, Sardegna, Campania e Calabria non hanno ancora attivato la sorveglianza”. Dall’inizio della sorveglianza il totale è di circa 1.312.000. In tutte le ...

istsupsan : ?? Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in #Italia: ?? l'incidenza delle sindromi simil-influen… - SecolodItalia1 : Influenza, casi sotto la soglia grazie all'uso delle mascherine. 1,4 malati ogni mille assistiti…

