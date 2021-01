Indonesia, trovati rottami dell’aereo caduto in mare: a bordo 62 persone (Di sabato 9 gennaio 2021) Un Boeing 737-500 della compagnia Indonesiana Sriwijaya Air è scomparso dai radar poco dopo il suo decollo da Giacarta e le autorità hanno avviato le ricerche. Il volo era diretto verso la città di Pontianak e a bordo si trovavano 62 persone: due piloti, quattro membri dell’equipaggio e 56 passeggeri, tra cui dieci bambini. L’aereo è probabilmente caduto in mare Il possibile ritrovamento dell’aereo caduto in mare L’aereo prima dello schianto ha perso oltre 3mila metri di altitudine dopo soli quattro minuti dal suo decollo da Giacarta. Un pescatore che si trovava nell’area periferica della città ha raccontato di aver visto un aereo schiantarsi in picchiata in mare. Il sito Air Live ha trasmesso un video dei soccorritori mentre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Un Boeing 737-500 della compagniana Sriwijaya Air è scomparso dai radar poco dopo il suo decollo da Giacarta e le autorità hanno avviato le ricerche. Il volo era diretto verso la città di Pontianak e asi trovavano 62: due piloti, quattro membri dell’equipaggio e 56 passeggeri, tra cui dieci bambini. L’aereo è probabilmenteinIl possibile ritrovamentoinL’aereo prima dello schianto ha perso oltre 3mila metri di altitudine dopo soli quattro minuti dal suo decollo da Giacarta. Un pescatore che si trovava nell’area periferica della città ha raccontato di aver visto un aereo schiantarsi in picchiata in. Il sito Air Live ha trasmesso un video dei soccorritori mentre ...

