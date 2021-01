Indonesia | scomparso dai radar aereo partito da Giakarta | a bordo 62 persone

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un Boeing 737 di Sriwijaya Air è sparito daipoco dopo il decollo da. Lo hanno confermato fonti della compagnia aereana, come riporta la Cnn. Sul volo, che avrebbe dovuto ...

Allarme per un Boeing 737-500 con cui è stato perso contatto durante un volo interno in Indonesia. Il quotidiano The Independent raccoglie la segnalazione di FlightRadar 24: il volo SJ182 della ...Un aereo passeggeri Sriwijaya Air con a bordo 62 persone ha perso i contatti con i controllori del traffico aereo dopo essere decollato dalla ...