Indonesia | nuovo disastro aereo per Boeing Il commento di Alegi

Leggi su formiche

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sarebbe fin troppo facile intravedere il colpo del KO per, colosso americano dell’aviazione, nell’incidente che ha coinvolto un 737-500 scomparso ai radar poco dopo il decollo da Giacarta, con alcuni testimoni a riportare di averlo visto schiantarsi in mare. Le informazioni sono ancora poche, e ci vorrà tempo per capire la cause dell’incidente. Tra la crisi del volo per la pandemia, il velivolo Max appena tornato in servizio e la guerra di dazi tra Europa e America, l’evento potrebbe sembrare drammatico. Gregory, giornalista, storico ed esperto dell’aviazione invita però alla “prudenza”. LE INFORMAZIONI Le informazioni maggiori sono arrivate nella mattina italiana dal sito specializzato Air Live. Un737-500 è scomparso dai radar poco dopo il decollo da Giacarta; alcuni rottami sono stati ...