Indice Rt in Italia: i dati regione per regione, 12 sono a rischio alto (Di sabato 9 gennaio 2021) Rt a 1 o sopra 1 per 10 territori, secondo i dati del monitoraggio del ministero della Salute e Iss relativi alla settimana 28 dicembre - 3 gennaio. Inoltre, sono 12 le regioni a rischio alto questa settimana (nessuna la settimana precedente), 8 a rischio moderato e solo una (la Toscana) a rischio basso Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 gennaio 2021) Rt a 1 o sopra 1 per 10 territori, secondo idel monitoraggio del ministero della Salute e Iss relativi alla settimana 28 dicembre - 3 gennaio. Inoltre,12 le regioni aquesta settimana (nessuna la settimana precedente), 8 amoderato e solo una (la Toscana) abasso

Tg1Rai : L'epidemia in Italia. L'indice #rt è sopra l'uno dopo 6 settimane. #Aumenta la velocità di #crescita dei casi. Nel… - infoitsalute : Coronavirus, ultime notizie. 500 mila vaccinati in Italia, indice Rt risale sopra 1. LIVE - statodelsud : Coronavirus, ultime notizie. 500 mila vaccinati in Italia, indice Rt risale sopra 1. LIVE - Pino__Merola : Coronavirus, ultime notizie. 500 mila vaccinati in Italia, indice Rt risale sopra 1. LIVE - codeghino10 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. 500 mila vaccinati in Italia, indice Rt risale sopra 1. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Indice Italia Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (8 gennaio 2021) SoldiOnline.it