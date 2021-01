India, crolla casa sotto il peso della neve, video (Di sabato 9 gennaio 2021) Il video mostra il crollo di un edificio sotto il peso della neve bagnata, caduta per giorni nella città Indiana di Srinagar, ubicata nel nord dello Stato, in Kashmir. La regione è interessata da inizio dell’Inverno da ingenti e insolite nevicate. E’ stato appena riaperto l’aeroporto fermo dopo una fitta caduta neve. Ci sono stati grossi problemi sulle strade, compresa l’autostrada che era stata chiusa. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilmostra il crollo di un edificioilbagnata, caduta per giorni nella cittàna di Srinagar, ubicata nel nord dello Stato, in Kashmir. La regione è interessata da inizio dell’Inverno da ingenti e insolite nevicate. E’ stato appena riaperto l’aeroporto fermo dopo una fitta caduta. Ci sono stati grossi problemi sulle strade, compresa l’autostrada che era stata chiusa. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.

Nevicata record in India: la casa di tre piani crolla sotto il peso della neve

Da giorni la zona di Srinagar, nel Kashmir indiano, è al centro di una tempesta di neve. Queste immagini sono state girate da un abitante che, allarmato dai forti scricchiolii, ha puntato la sua video ...

Da giorni la zona di Srinagar, nel Kashmir indiano, è al centro di una tempesta di neve. Queste immagini sono state girate da un abitante che, allarmato dai forti scricchiolii, ha puntato la sua video ...