India-Cina | il confine scotta ancora Nuovi scontri nel Ladakh

Nuove tensioni tra India e Cina. A scatenare lo scontro questa volta è lo stato di fermo di un militare cinese sulla riva meridionale del lago Pangong, nel Ladakh, zona contesa tra i due Paesi. In un comunicato ufficiale, l'esercito Indiano ha spiegato che il soldato dell'Esercito popolare di liberazione cinese aveva oltrepassato la linea di controllo effettiva ed era sul territorio Indiano. Per questo motivo è stato "trattenuto in custodia" ed è sottoposto alla procedura prevista finché si concludono le indagini sulla violazione. Secondo l'organo statale cinese Global Times, il soldato si sarebbe semplicemente "perso" in quella zona ed è stato catturato dalla parte Indiana, ma Pechino e New Delhi sono in negoziazioni per risolvere la vicenda.

Ultime Notizie dalla rete : India Cina India-Cina: confini contesi, militare cinese fermato dall'Esercito indiano nel Ladakh Agenzia Nova India-Cina: confini contesi, militare cinese fermato dall’Esercito indiano nel Ladakh

L'Esercito indiano ha fermato un militare cinese sulla riva meridionale del lago Pangong, nel Ladakh, da mesi area di tensione tra ...

