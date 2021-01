Incidente Bologna | giovane morto dopo il trasporto in ospedale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tragicotrae Casalecchio in direzione Nord:ilinundi 30 anni. Si è concluso nel peggiore dei modi l’accaduto stamattina, intorno alle 10,15, sull’asse attrezzato trae Casalecchio. Infatti, la persona rimasta ferita è morta pocoilin condizioni disperate in. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Lo schianto all'altezza dello svoncolo per l'autostrada. Il conducente dell'auto è deceduto poche ore dopo il trasporto in ospedale ...