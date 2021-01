Inaugurazione Biden, a Washington si parla ormai di “terrorismo domestico” (Di sabato 9 gennaio 2021) E' un'enorme sfida alla sicurezza quella che sta affrontando il governo degli Stati Uniti mentre si avvia verso la prossima Inaugurazione di Joe Biden, dopo l'incredibile assalto al Campidoglio da parte dei fan di Donald Trump mercoledì scorso che ha lasciato l'America interdetta. Come per qualsiasi Inaugurazione nei tempi moderni, il giuramento di Biden il 20 gennaio è stato dichiarato un "evento speciale per la sicurezza nazionale". Ciò gli conferisce il massimo livello di sicurezza, con le agenzie federali guidate dai servizi segreti e dall'Fbi in prima linea. E sulla scia dell'attacco al Campidoglio, quel livello di sicurezza già elevato è stato aumentato in modo significativo. Oltre al presidente e alla vice presidente, saranno presenti tre ex presidenti, i nove membri della Corte suprema degli Stati Uniti e la ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 9 gennaio 2021) E' un'enorme sfida alla sicurezza quella che sta affrontando il governo degli Stati Uniti mentre si avvia verso la prossimadi Joe, dopo l'incredibile assalto al Campidoglio da parte dei fan di Donald Trump mercoledì scorso che ha lasciato l'America interdetta. Come per qualsiasinei tempi moderni, il giuramento diil 20 gennaio è stato dichiarato un "evento speciale per la sicurezza nazionale". Ciò gli conferisce il massimo livello di sicurezza, con le agenzie federali guidate dai servizi segreti e dall'Fbi in prima linea. E sulla scia dell'attacco al Campidoglio, quel livello di sicurezza già elevato è stato aumentato in modo significativo. Oltre al presidente e alla vice presidente, saranno presenti tre ex presidenti, i nove membri della Corte suprema degli Stati Uniti e la ...

