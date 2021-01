In Basilicata didattica digitale nelle scuole superiori almeno fino al 31 gennaio. In arrivo ordinanza (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la Sardegna, anche la Basilicata posticipa a febbraio il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la Sardegna, anche laposticipa a febbraio il rientro in classe degli studenti delle. L'articolo .

Il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, nelle prossime ore firmerà un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado fino al 31 gennaio. Pertanto ...

In Basilicata le scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio

Bardi: “Una misura che si rende necessaria per consentire alle nostre aziende sanitarie di proseguire lo screening su studenti e personale scolastico, ma anche per continuare a tenere sotto controllo ...

