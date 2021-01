Iman e l’amore eterno per il marito David Bowie | «Non mi risposerò mai»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 gennaio 2021) La modella somala Iman, 65 anni, racconta del suo amore con il marito David Bowie. Un amore ancora vivissimo nel suo cuore, nonostante il cantante londinese – con il quale si è sposata nel 1992 – scomparso il 10 gennaio 2016 (per un tumore al fegato). «In molti pensano che David fosse un tipo futuristico, ma la verità è che era il marito più tradizionale, gentile e presente del mondo. Un vero gentleman, adorava mettersi in abito elegante», racconta Iman in copertina sul numero di febbraio del magazine Harper’s Bazaar.