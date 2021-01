Ilicic, Toloi, Zapata, Muriel e l’Atalanta continua a volare: poker rifilato al Benevento (Di sabato 9 gennaio 2021) La risalita dell’Atalanta continua, inarrestabile. I nerazzurri di Gasperini sono tornati gli schiacciasassi di qualche tempo fa e anche al Vigorito di Benevento hanno fatto la solita scorpacciata di gol. Quattro, per la precisione, nonostante un match tirato e in bilico fino alla metà del secondo tempo. In terra campana Zapata e compagni hanno conquistato la terza vittoria di fila, il nono risultato utile consecutivo se si conta anche il trionfo di Amsterdam in Champions League. In Serie A i bergamaschi hanno conquistato 14 punti nelle ultime 7 partite: dopo il ko interno col Verona gli uomini del Gasp hanno cambiato nettamente marcia. Era il 29 novembre. Leggi anche Serie A Benevento-Atalanta, la diretta del match Al Vigorito c’è stata storia sono nella prima metà della ripresa, quando i ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 gennaio 2021) La risalita del, inarrestabile. I nerazzurri di Gasperini sono tornati gli schiacciasassi di qualche tempo fa e anche al Vigorito dihanno fatto la solita scorpacciata di gol. Quattro, per la precisione, nonostante un match tirato e in bilico fino alla metà del secondo tempo. In terra campanae compagni hanno conquistato la terza vittoria di fila, il nono risultato utile consecutivo se si conta anche il trionfo di Amsterdam in Champions League. In Serie A i bergamaschi hanno conquistato 14 punti nelle ultime 7 partite: dopo il ko interno col Verona gli uomini del Gasp hanno cambiato nettamente marcia. Era il 29 novembre. Leggi anche Serie A-Atalanta, la diretta del match Al Vigorito c’è stata storia sono nella prima metà della ripresa, quando i ...

