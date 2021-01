Il virus e il valzer dei colori Quanta pazienza! Scrive Celotto da leggere

Leggi su formiche

(Di sabato 9 gennaio 2021) Rosso, giallo, di nuovo rosso, giallo intenso, arancione. Non è la tavolozza di un pittore, ma iche ciascuno di noi ha cambiato nella scorsa settimana. Perché tutte le regioni sono state diversamente colorate ogni giorno di questa settimana che sta finendo. Poi da lunedì prossimo, si torna con la differenziazione per singole regioni e dal 15 gennaio avremo un nuovo Dpcm, in cui non si escludono nuove colorazioni, tipo le “zone bianche” di cui ha parlato il ministro Franceschini. Ormai nessuno ci capisce più nulla. Ci servirebbe una app che si chiama: cosa posso fare oggi? Così non va bene. Non va bene non solo per la confusione in cui vive ciascuno di noi, ma anche perché in questo modo cresce in ognuno di noi la sfiducia per uno Stato non credibile e incerto. Ci eravamo abituati che durante le festività potevamo andare a visitare congiunti o amici, in non ...