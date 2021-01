Il segreto torna in onda domani: le anticipazioni di domenica 10 gennaio 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Finisce la pausa natalizia per Il segreto. La soap spagnola torna in onda il 10 gennaio 2021 con i nuovi episodi ma anche con un nuovo orario. Il segreto infatti ci aspetta alle 14,20 circa subito dopo Beautiful alla domenica pomeriggio. Il segreto andrà in onda con un episodio integrale di circa 40 minuti, a seguire vedremo invece due puntate lunghe di Una vita. Ma dove eravamo rimasti? A Puente Viejo si era celebrato da poco il matrimonio di Adolfo e Rosa, partiti poi per il viaggio di nozze. Nel frattempo in paese era rientrata anche Emilia che sembra non avere intenzione di dare molte spiegazioni sul perchè del suo arrivo in Spagna. Don Filiberto deve decidere se obbedire o meno agli ordini della setta. Che farà? Marta suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 gennaio 2021) Finisce la pausa natalizia per Il. La soap spagnolainil 10con i nuovi episodi ma anche con un nuovo orario. Ilinfatti ci aspetta alle 14,20 circa subito dopo Beautiful allapomeriggio. Ilandrà incon un episodio integrale di circa 40 minuti, a seguire vedremo invece due puntate lunghe di Una vita. Ma dove eravamo rimasti? A Puente Viejo si era celebrato da poco il matrimonio di Adolfo e Rosa, partiti poi per il viaggio di nozze. Nel frattempo in paese era rientrata anche Emilia che sembra non avere intenzione di dare molte spiegazioni sul perchè del suo arrivo in Spagna. Don Filiberto deve decidere se obbedire o meno agli ordini della setta. Che farà? Marta suo ...

tweetaliano : RT @il_chaos: Un segreto dal #nazismo torna alla luce... da una #storiavera . . #Cinema #cinemacity #movie #movies #movietwit #MovieReview… - il_chaos : Un segreto dal #nazismo torna alla luce... da una #storiavera . . #Cinema #cinemacity #movie #movies #movietwit… - Venticello_ : @lucianonobili @ItaliaViva @meb @ivanscalfarotto @TeresaBellanova @raffaellapaita @marcocappa_ @AvantiRenzi… - Notiziedi_it : Il Segreto torna in TV per l’attesissimo finale di stagione - SpringDay_Kate : patto londra con intesa in segreto da camere e opinio pubblica, salandra prevede tumulti e ciao, giolitti si trova… -