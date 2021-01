Il “patentino” per i vaccinati in Campania (Di sabato 9 gennaio 2021) Vincenzo De Luca ha annunciato ieri in diretta Facebook che dopo il richiamo chi ha fatto il vaccino anti Covid in Campania riceverà una card che attesti l’avvenuta vaccinazione; l’idea, spiega il Mattino è proprio di De Luca: Una card per i campani che si vaccineranno». «Dopo la somministrazione della seconda dose», specifica subito dopo il governatore De Luca ieri annunciando l’iniziativa. Lancia così a sorpresa una sorta di patentino per i vaccinati come ipotizzava il commissario Domenico Arcuri un paio di mesi fa per invogliare i riottosi del vaccino e, in generale, i no vax. «Daremo a tutti i cittadini campani che si vaccineranno, una tessera dopo l’avvenuta somministrazione della seconda dose. Sarà consegnata una card – spiega De Luca nel corso della sua consueta tribuna settimanale sul web che riprende dopo le festività ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Vincenzo De Luca ha annunciato ieri in diretta Facebook che dopo il richiamo chi ha fatto il vaccino anti Covid inriceverà una card che attesti l’avvenuta vaccinazione; l’idea, spiega il Mattino è proprio di De Luca: Una card per i campani che si vaccineranno». «Dopo la somministrazione della seconda dose», specifica subito dopo il governatore De Luca ieri annunciando l’iniziativa. Lancia così a sorpresa una sorta diper icome ipotizzava il commissario Domenico Arcuri un paio di mesi fa per invogliare i riottosi del vaccino e, in generale, i no vax. «Daremo a tutti i cittadini campani che si vaccineranno, una tessera dopo l’avvenuta somministrazione della seconda dose. Sarà consegnata una card – spiega De Luca nel corso della sua consueta tribuna settimanale sul web che riprende dopo le festività ...

