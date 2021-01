Il paradiso delle signore 5 | anticipazioni | Clelia Calligaris INCINTA!

Leggi su tvsoap

(Di sabato 9 gennaio 2021) Come vi abbiamo già segnalato, a Ilstiamo per assistere ad una svolta improvvisa che riguarda la storyline dei “Cattegaris”, com’è stata affettuosamente chiamata dai fan la coppia facente capo ae Luciano. A dirla tutta, saranno in realtà più di una le trame della fiction daily che prossimamente subiranno un’accelerata, ma in ordine di tempo è proprio la capocommessa delcolei che sarà più al centro della scena nei prossimi giorni. Tutto inizierà da un malore che laaccuserà nel magazzino del. Da quel momento in poi, Luciano entrerà in allarme e vorrà sentire il parere di un medico; in seguito, com’è giusto che sia, farà le analisi per comprendere la causa del malessere che l’ha ...