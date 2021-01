Il mondo della musica abbraccia Joseph Capriati e prega per lui | le condizioni del dj

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un abbraccio fraterno con dj: “Stay Strong Bro”. Sono le foto che recitano più o meno lo stesso motto pubblciate in queste ore molti dai dj più noti alsui social., dj di fama internazionale è stato accoltellato nella serata ieri dal padre al culmine di una lite familiare e ora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

marattin : Aggiornamento (dati relativi a ieri sera) sull’andamento della vaccinazione anti-COVID nel mondo. Con l’accelerazio… - Agenzia_Ansa : #Covid: vaccinati la regina Elisabetta e il principe Filippo da un medico della casa reale al castello di Windsor… - CarloCalenda : Ma è normale che “questo qui” (cit), scriva un tweet del genere contro @fabriziobarca reo di aver ricordato qualcos… - Ciakos1 : @fcastro72 @simoinca @jacopone2 @micheleboldrin Giusto. Tutti compresi in primis nostri scienziati migliori al mond… - MikeBomber10 : RT @AlessandroPalm: Scusa @AleBonan, ma ci vuole grande coraggio nel parlare di Maicon e nel frattempo fare vedere immagini di gioco del br… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo della

Brescia Oggi

Una giornata storica per il fuoriclasse di Zakopane, fresco vincitore della terza Tournée dei quattro trampolini della carriera, che con la vittoria odierna ha ...Hyundai ha confermato di essere in trattative con Cupertino per la Apple Car. «Sappiamo che Apple sta parlando con diverse case automobilistiche ...