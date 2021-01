Il Milan si rialza | 2-0 al Torino e altro turno in vetta alla classifica

Leggi su itasportpress

(Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo il tonfo contro la Juventus, iltorna a sorridere. I rossoneri conquistano tre punti ai danni del, che servono a mantenere ladelladavanti all'Inter e agli stessi bianconeri. Insomma, la perdita dell'imbattibilità sembra ormai un ricordo lontano. I granata, invece, vengono riassorbiti dzona retrocessione, complice la vittoria del Genoa sul Bologna.IL MATCHLa sconfitta contro la Juventus non sembra aver minato le certezze del. I rossoneri iniziano pressando ile per poco non trovano il gol con un errore nel rinvio di Sirigu. Ma la rete del vantaggio è solo questione di tempo. Al 25' Theo Hernandez avanza pal piede prima di servire Brahim Diaz, che a sua volta trova Leao. L'attaccante arriva ...