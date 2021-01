Il M5S si rimangia pure il doppio mandato | in caso di elezioni addio al vincolo

Leggi su ilparagone

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il M5S blinda Conte per blindare se stesso. Il poltronismo che ha caratterizzato i grillini da quando hanno messo piede dentro alle Istituzioni sta vivendo un’evoluzione incredibile. Senza più scrupoli o remore, direttamente alla luce del sole, ora pensano solo a come conservare il potere e lo stipendio. E così, nella giornata in cui la crisi di governo sembra davvero a un passo, il M5S sceglie di blindare il premier, attraverso le parole strategiche di Luigi Di Maio: “Il problema non è Conte, anzi Conte va rispettato e sostenuto”. Come spiega Domenico Di Sanzo su Il Giornale, “la stabilità a Palazzo Chigi diventa un percorso obbligato per i grillini. Perché dopo la difesa d’ufficio c’è la grande paura. Un timore che è tornato a crescere da un mese a questa parte”. Di cosa di tratta? “Da quando si è intensificato il pressing di Renzi sull’esecutivo giallorosso, nel Palazzo è ...