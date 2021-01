Il gran cuore di Ghoulam: visita e donazione per la piccola Rosanna di Melito (Di sabato 9 gennaio 2021) Si stanno mobilitando in tanti per la piccola Rosanna, la bimba di Melito affetta da una forma grave di atrofia muscolare spinale. I genitori hanno avviato una raccolta fondi su gofoundme perchè vogliono tentare una cura che costa 2 milioni di euro. Ghoulam: donazione alla piccola Rosanna di Melito Ma ieri c’è stata per la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Si stanno mobilitando in tanti per la, la bimba diaffetta da una forma grave di atrofia muscolare spinale. I genitori hanno avviato una raccolta fondi su gofoundme perchè vogliono tentare una cura che costa 2 milioni di euro.alladiMa ieri c’è stata per la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

mimmoconte : @bot_gino Bravo Mister. È proprio da questo che si capisce che lei ha un gran cuore. Ci tiene veramente ai ragazzi :) - Ilmionome_nss1 : @45acpjoe @n4ink @JasmineKardde35 Ho visto un po'di fretta che chiedeva a gran voce alla sua squadra del cuore quel… - Arianna79298223 : Vederti con quegli occhietti spenti mi si stringeva cuore ?? @canyaman1989 però non ti arrendo mai....per le tue Fan… - LombardoEmanue6 : @ZTiziana Ma non è x tutti farlo, ci vuole un gran cuore, è una dedizione nel farlo, altrimenti, non farlo è poi qu… - _xchi4rax : @kimtalruggero Askim, te lo ripeto sempre ogni volta, sei meravigliosa ?? sii fiera di te stessa perché vali tanto.… -

Ultime Notizie dalla rete : gran cuore Roma, il gran cuore di Dzeko: incontra a Trigoria il piccolo David che ha commosso il web Sport Fanpage Altino premiato dal Fai tra i luoghi del cuore italiani

Il Fai ha inserito il borgo di Altino tra i luoghi del cuore. Per la località veneziana una campagna on line che ha sostenuto la candidatura.

Crosa, una famiglia cosmopolita dentro un paesaggio da cartolina

Ai residenti si sono aggiunte persone in arrivo da Napoli, dalla Grecia, persino dalla Colombia. Perché vivere qui, tra gli orti e il mare, è come stare su un’isola ...

Il Fai ha inserito il borgo di Altino tra i luoghi del cuore. Per la località veneziana una campagna on line che ha sostenuto la candidatura.Ai residenti si sono aggiunte persone in arrivo da Napoli, dalla Grecia, persino dalla Colombia. Perché vivere qui, tra gli orti e il mare, è come stare su un’isola ...