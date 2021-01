Il Governo valuta nuove restrizioni Venerdì il Dpcm Iss | zona rossa con oltre 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ilper evitare la terza ondata dell’epidemia di Coronavirus. Dopo l’abbassamento della soglia dell’Rt, per determinare i colori delle regioni, Palazzo Chigi, su indicazione degli esperti dell’Istituto superiore di Sanità, potrebbe introdurre un’ulteriore stretta: se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250scatterebbe in automatico la. La proposta, avanzata dall’Iss, è stata condivisa anche dal Comitato tecnico scientifico e dovrà essere concordata naturalmente con le Regioni nel corso di un vertice che potrebbe tenersi lunedì, in vista del 15 gennaio, data di scadenza dell’ultimo. Secondo l’ultimo monitoraggio del ministero della ...

HuffPostItalia : Governo valuta proroga stato d'emergenza - dimmichipaga : RT @Masssimilianoo: Il governo valuta la proroga dello stato d'emergenza, e io direi che ci saremmo anche sfrucugliati i maroni. https://t.… - lucabattanta : RT @Masssimilianoo: Il governo valuta la proroga dello stato d'emergenza, e io direi che ci saremmo anche sfrucugliati i maroni. https://t.… - Notiziedi_it : Nuovo Dpcm, verso la stretta: nuovi criteri per la zona rossa. Veneto ed Emilia rischiano. Governo valuta proroga s… - MGAlbanesi : 'Si valuta proroga dello stato di emergenza'. C'era bisogno di dirlo? Per questo #Governo la sospensione della dem… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo valuta

Un nutrito gruppo di giovani ha improvvisato una festa nel Centro Storico di Lucca, violando le norme anti-Covid e non indossando le mascherine.ROMA. Il governo valuta nuove restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 a partire dal prossimo Dpcm che è atteso per sabato 16 gennaio. La soglia Rt è stata inasprita: con 1 si passa in zona a ...