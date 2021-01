Il governo pensa a nuova stretta anti-Covid: zona rossa con 250 casi su 100mila abitanti. “Restrizioni arma per qualche altro mese” (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ne parla genericamente. Chiama le misure restrittive “l’arma fondamentale ancora per qualche mese”. Ma sul tavolo del governo c’è una nuova stretta anti-Covid allo studio, proposta dall’Istituto superiore di Sanità e già condivisa dal Comitato tecnico scientifico: dopo l’abbassamento della soglia dell’Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, si ragiona sullo scatto automatico della zona rossa se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti. Un incontro tra il governo e le Regioni non è ancora stato fissato ma è probabile che si tenga all’inizio della prossima settimana in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ne parla genericamente. Chiama le misure restrittive “l’fondamentale ancora per”. Ma sul tavolo delc’è unaallo studio, proposta dall’Istituto superiore di Sanità e già condivisa dal Comitato tecnico scientifico: dopo l’abbassamento della soglia dell’Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, si ragiona sullo scatto automatico dellase l’incidenza settimanale deiè superiore a 250 ogniabit. Un incontro tra ile le Regioni non è ancora stato fissato ma è probabile che si tenga all’inizio della prossima settimana in ...

