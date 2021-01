Il disegno filantropico di Bill Gates | immunizzare l’intera umanità

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 gennaio 2021) Questo mondo così come è fatto non è sopportabile. Ho bisogno della luna, o della felicità o dell’immortalità, di qualcosa che sia demente forse, ma che non sia di questo mondo” (A. Camus, Caligola, 1944) Ogni generazione, senza dubbio, si crede destinata a rifare il mondo. La mia sa che non lo rifarà. Il suo compito è forse più grande: consiste nell’impedire che il mondo si distrugga. (A. Camus, Discorso conferimento Premio Nobel 1957) Il potere è come la droga: il bisogno dell’uno e dell’altra è ignoto a chi non li ha provati, ma dopo l’iniziazione, che può essere anche fortuita, nasce la dipendenza e la necessità di dosi sempre più alte; nasce anche il rifiuto della realtà e il ritorno ai sogni infantili di onnipotenza. Di fatto allora notiamo la sindrome d’un potere protratto e incontrastato con la visione distorta del mondo, l’arroganza dogmatica, il bisogno di adulazione, ...