Il buio della crisi italiana e i fari da accendere. Il corsivo di Tivelli (Di sabato 9 gennaio 2021) Come ho avuto occasione di scrivere in un mio libro, da una ventina d’anni, e ancor più dal 2008, l’Italia vive una sorta di “brutte epoque” economico sociale (con la crescita quasi a zero), che ovviamente si è aggravata con il Covid-19. Ma ciò che è ancor più significativo è che specie con il governo Conte 2 si è aperta anche una sorta di “brutte epoque” istituzionale, perché stanno cadendo sul tappeto istituzionale cocci e vetri tra i quali è sempre più pericoloso passeggiare, e che sono tali da intaccare la certezza del diritto e dei diritti per gli operatori e per i cittadini. Pensiamo da ultimo alla legge di bilancio approvata in extremis il 31 dicembre scorso: “Un coacervo di misure senza disegno”, l’ha definita l’Ufficio Parlamentare di bilancio. Infatti è peggio delle finanziarie omnibus degli anni ’80 e ’90 e dentro c’è la miscela più svariata, dai bonus rubinetti a norme ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Come ho avuto occasione di scrivere in un mio libro, da una ventina d’anni, e ancor più dal 2008, l’Italia vive una sorta di “brutte epoque” economico sociale (con la crescita quasi a zero), che ovviamente si è aggravata con il Covid-19. Ma ciò che è ancor più significativo è che specie con il governo Conte 2 si è aperta anche una sorta di “brutte epoque” istituzionale, perché stanno cadendo sul tappeto istituzionale cocci e vetri tra i quali è sempre più pericoloso passeggiare, e che sono tali da intaccare la certezza del diritto e dei diritti per gli operatori e per i cittadini. Pensiamo da ultimo alla legge di bilancio approvata in extremis il 31 dicembre scorso: “Un coacervo di misure senza disegno”, l’ha definita l’Ufficio Parlamentare di bilancio. Infatti è peggio delle finanziarie omnibus degli anni ’80 e ’90 e dentro c’è la miscela più svariata, dai bonus rubinetti a norme ...

Ultime Notizie dalla rete : buio della Video: Il giorno piu' buio della democrazia americana L'Arena Strage di Viareggio, i familiari delle vittime: "Giornata triste e buia per la giustizia"

un disastro ferroviario…) Leggi Ribaltato l’Appello: 11 condanne su 33 imputati, l’omicidio colposo è confermato ma estinto. Non in un’aula di tribunale, ma nella sede della Croce Verde di Viareggio.

Ecco quali sono le opere pubbliche del Sud nella nuova bozza

Sono 13 i piani di intervento per le opere nel Mezzogiorno previsti nel Recovery Plan, riveduto e corretto dal Mef sull’ “onda” di osservazioni, richieste e critiche dei partiti della maggioranza di g ...

