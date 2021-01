“Il bacio più forte del Covid”. La foto di Italo e Antonia, 74 e 72 anni, è un colpo al cuore. La loro storia fa il giro dell’Italia (Di sabato 9 gennaio 2021) L’amore al tempo del Covid, il loro bacio fa il giro del web. I protagonisti sono Italo Salvadori e Antonia Guidolin, entrambi positivi al virus e costretti a separarsi. La coppia di anziani veneti è andata incontro al ricovero in ospedale durante le festività di Natale. Due reparti diversi e una distanza quasi insopportabile dopo una vita trascorsa sempre l’uno accanto all’altra. Non hanno reagito al virus nello stesso modo, motivo che ha portato al ricovero presso due reparti diversi. L’età avanzata di entrambi non ha permesso di prendere altre decisioni a riguardo così Antonia viene ricoverata in Malattie infettive, mentre Italo in Terapia Semintensiva. Ma non appena il quadro clinico di Antonia è voltato al meglio, la necessità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) L’amore al tempo del, ilfa ildel web. I protagonisti sonoSalvadori eGuidolin, entrambi positivi al virus e costretti a separarsi. La coppia di anziani veneti è andata incontro al ricovero in ospedale durante le festività di Natale. Due reparti diversi e una distanza quasi insopportabile dopo una vita trascorsa sempre l’uno accanto all’altra. Non hanno reagito al virus nello stesso modo, motivo che ha portato al ricovero presso due reparti diversi. L’età avanzata di entrambi non ha permesso di prendere altre decisioni a riguardo cosìviene ricoverata in Malattie infettive, mentrein Terapia Semintensiva. Ma non appena il quadro clinico diè voltato al meglio, la necessità di ...

xxx3349206677 : @Stella6789 Buongiorno Stella... Un bacio sul collo è qualcosa... Di molto più che un semplice bacio. È un Emozione… - VentagliP : RT @ciaoPenelope: baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante. Dante Al… - FedericaAbbat19 : Ma infatti io sbalordita, io mai detto e usato la parola limone anche perché mi sembra un po' too much, PIÙ Bello e… - ciaoPenelope : baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante. Da… - Prof_LudovicaV : RT @thecaustic: Arderà un melograno di inaspettato amore e avrà sempre più pace, e non palude morta, non asfissia di ghiaccio o epitaff… -

Ultime Notizie dalla rete : bacio più Martina Stella condurrà con Facchinetti Il più grande. E’ polemica sui 50 candidati: la Pausini batte Dante TVblog.it