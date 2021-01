Il 9 gennaio del 1900 nasceva la Lazio: Oggi il ritrovo dei tifosi nel rispetto delle norme ant-covid (Di sabato 9 gennaio 2021) La Lazio compie 121 anni. Era il 9 gennaio del 1900 quando nasceva la società più antica della Capitale e i tifosi non si sono fatti scoraggiare dalle norme anti-covid, festeggiando comunque, anche se in maniera più sobria, il compleanno della squadra della cuore. A differenza degli altri anni non è avvenuto alcun ritrovo a mezzanotte, come era consueto fare con bandiere, fuochi d’artificio e cori. L’appuntamento pomeridiano L’appuntamento dei tifosi non è stato totalmente annullato, difatti questi si riuniranno nella giornata di Oggi 9 gennaio alle ore 17:00 a Piazza della Libertà, luogo dove Luigi Bigiarelli fondò il 9 gennaio 1900 la società più antica della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) Lacompie 121 anni. Era il 9delquandola società più antica della Capitale e inon si sono fatti scoraggiare dalleanti-, festeggiando comunque, anche se in maniera più sobria, il compleanno della squadra della cuore. A differenza degli altri anni non è avvenuto alcuna mezzanotte, come era consueto fare con bandiere, fuochi d’artificio e cori. L’appuntamento pomeridiano L’appuntamento deinon è stato totalmente annullato, difatti questi si riuniranno nella giornata dialle ore 17:00 a Piazza della Libertà, luogo dove Luigi Bigiarelli fondò il 9la società più antica della ...

you_trend : ???? #Trump non intende partecipare all'insediamento di #Biden previsto per il 20 gennaio Non accadeva dal 1869 che… - ItalyMFA : ??Online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti da e per l’estero, aggiornato a seguito del DL 5… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Gennaio: Il provocatore. Riesuma il Mes e pure il ponte sullo Stretto - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo nevischio tra Svincolo Tornimparte (Km 85) e A24 Svincolo L'aquila Ovest (Km 101) in entrambe le… - visco__01 : Il Tar ha rifiutato l'ordinanza del presidente della regione Calabria Spirlì che confermava la DAD fino al 31 genna… -