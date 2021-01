I “racconti brevi di vita pubblica” di Sacconi sono una guida preziosa per i politici di oggi (Di sabato 9 gennaio 2021) I “racconti brevi di vita pubblica” scritti da Maurizio Sacconi per Marsilio (euro 12) sotto un titolo apparentemente riduttivo, “Volevo solo una girandola”, con una copertina suggestiva di Antonio Romano, che propone l’autore bambino, in spiaggia con secchiello e appunto girandola, pur nella brevità dichiarata, aprono un mondo di riflessioni e di vita politica vissuta che meritano la lettura. Sacconi è stato un politico di rilievo, e ha avuto l’occasione di incidere su molte questioni economiche e sociali che hanno lasciato il segno: pensioni, regolazione del lavoro, scala mobile, privatizzazioni, banche, sanità da cambiare, burocrazia. I suoi momenti migliori sono stati i ruoli più volte ricoperti di relatore delle leggi finanziarie, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 gennaio 2021) I “di” scritti da Maurizioper Marsilio (euro 12) sotto un titolo apparentemente riduttivo, “Volevo solo una girandola”, con una copertina suggestiva di Antonio Romano, che propone l’autore bambino, in spiaggia con secchiello e appunto girandola, pur nellatà dichiarata, aprono un mondo di riflessioni e dipolitica vissuta che meritano la lettura.è stato un politico di rilievo, e ha avuto l’occasione di incidere su molte questioni economiche e sociali che hanno lasciato il segno: pensioni, regolazione del lavoro, scala mobile, privatizzazioni, banche, sanità da cambiare, burocrazia. I suoi momenti miglioristati i ruoli più volte ricoperti di relatore delle leggi finanziarie, ...

StefanoLabbia : Si ringrazia @mod_temporali per l'articolo dedicato a Fantàsia raccolta di racconti brevi a tema fantasy a sostegno… - Darkover75 : @MikrikMichele @stebaraz Ricordo il libro, una raccolta di racconti brevi, a cui seguì: Sometimes they come back ag… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: Un ebook gratuito per te che ami la lettura a prescindere dal genere e dall'autore: 'Racconti', una raccolta di raccont… - evandro1968_1 : Racconti brevi e uno lungo e illustrato. Ogni racconto un genere del fantastico. Paradossi temporali, enigmi, eleme… - contemporaneo1 : Ringraziamo di cuore i numerosi #autori che hanno inviato alla redazione del Contemporaneo i loro #racconti brevi..… -

Ultime Notizie dalla rete : racconti brevi I “racconti brevi di vita pubblica” di Sacconi sono una guida preziosa per i politici di oggi Linkiesta.it I “racconti brevi di vita pubblica” di Sacconi sono una guida preziosa per i politici di oggi

“Volevo solo una girandola”, pubblicato da Marsilio, racconta l’esperienza e l’impegno di uno dei protagonisti della Seconda repubblica. Esponente di Forza Italia dopo la militanza nel Partito sociali ...

Brevi dal mondo: Camerun, Mali, Egitto

Kamikaze di Boko Haram in Camerun, 12 civili uccisi. Bombe sulle nozze in Mali, Parigi nega di essere coinvolta. Diplomazia in hotel, il Qatar apre un albergo al Cairo ...

“Volevo solo una girandola”, pubblicato da Marsilio, racconta l’esperienza e l’impegno di uno dei protagonisti della Seconda repubblica. Esponente di Forza Italia dopo la militanza nel Partito sociali ...Kamikaze di Boko Haram in Camerun, 12 civili uccisi. Bombe sulle nozze in Mali, Parigi nega di essere coinvolta. Diplomazia in hotel, il Qatar apre un albergo al Cairo ...