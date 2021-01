I Miserabili streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Leggi su tpi

(Di sabato 9 gennaio 2021) Questa sera, sabato 9 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la(o parte) de I, la miniserie in tre puntate, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV, già trasmessa tra il 2019 e il 2021 sulle reti Rai. Si tratta dell’adattamento in tre parti dell’omonimo romanzo dell’autore francese Victor Hugo.lade Iintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La miniserie, come detto, va in onda in chiaro, gratis, stasera – sabato 9 gennaio 2021 – su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre a partire dalle ore 21,20. I...