I ministri 5S rompono la regola del doppio mandato: vogliono restare incollati alla poltrona (Di sabato 9 gennaio 2021) Il M5S blinda Conte per blindare se stesso. Il poltronismo che ha caratterizzato i grillini da quando hanno messo piede dentro alle Istituzioni sta vivendo un’evoluzione incredibile. Senza più scrupoli o remore, direttamente alla luce del sole, ora pensano solo a come conservare il potere e lo stipendio. E così, nella giornata in cui la crisi di governo sembra davvero a un passo, il M5S sceglie di blindare il premier, attraverso le parole strategiche di Luigi Di Maio: “Il problema non è Conte, anzi Conte va rispettato e sostenuto”. Come spiega Domenico Di Sanzo su Il Giornale, “la stabilità a Palazzo Chigi diventa un percorso obbligato per i grillini. Perché dopo la difesa d’ufficio c’è la grande paura. Un timore che è tornato a crescere da un mese a questa parte”. Italian Deputy Prime Minister, Labour and Industry Minister and M5s leader, Luigi Di Maio (C), ... Leggi su ilparagone (Di sabato 9 gennaio 2021) Il M5S blinda Conte per blindare se stesso. Il poltronismo che ha caratterizzato i grillini da quando hanno messo piede dentro alle Istituzioni sta vivendo un’evoluzione incredibile. Senza più scrupoli o remore, direttamenteluce del sole, ora pensano solo a come conservare il potere e lo stipendio. E così, nella giornata in cui la crisi di governo sembra davvero a un passo, il M5S sceglie di blindare il premier, attraverso le parole strategiche di Luigi Di Maio: “Il problema non è Conte, anzi Conte va rispettato e sostenuto”. Come spiega Domenico Di Sanzo su Il Giornale, “la stabilità a Palazzo Chigi diventa un percorso obbligato per i grillini. Perché dopo la difesa d’ufficio c’è la grande paura. Un timore che è tornato a crescere da un mese a questa parte”. Italian Deputy Prime Minister, Labour and Industry Minister and M5s leader, Luigi Di Maio (C), ...

L’ultima mano tesa del presidente, posticipato il Cdm. Cinquestelle e dem: subito l’ok al Recovery plan ROMA. Inseguire Matteo Renzi nella sua corsa verso la crisi è un gioco pericoloso, con scarse ch ...

Brexit: tutte le bugie di Boris Johnson (e dei suoi ministri) sull'accordo commerciale con l'Ue

Durante le trattative e subito dopo il raggiungimento dell'accordo il primo ministro britannico ha detto diverse cose non vere (o almeno non completamente) sull'intesa con Bruxelles ...

