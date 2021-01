I lavoratori di Google costruiscono il loro primo sindacato Ma ci sono ancora molti ostacoli

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempi difficili nella Silicon Valley, tempi di lotta. Idi, dopo anni di tensione e scontri con i vertici dell’azienda, hanno pubblicamente annunciato lunedì scorso la costituzione delAlphabet Workers Union (Awu), aperto a più di 120.000 dipendenti die Alphabet, la società madre di. Si tratta delmai costruito dentro una grande azienda tecnologica ed è supportato da uno dei più grandi sindacati di categoria negli Stati Uniti: Communications Workers of America (Cwa). Al momento, idie Alphabet non hanno chiesto ai vertici aziendali il riconoscimento formale del, né hanno annunciato un’elezione sindacale. Secondo le leggi ...

