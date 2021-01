I carabinieri forestali sequestrano un impianto di smaltimento delle macerie del terremoto e 200mila euro: 31 persone nei guai (Di sabato 9 gennaio 2021) MACERATA - Sequestrati impianto e area in cui opera un ditta sita nel Comune di Macerata operante nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, comprese le macerie del sisma. Il provvedimento ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 9 gennaio 2021) MACERATA - Sequestratie area in cui opera un ditta sita nel Comune di Macerata operante nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, comprese ledel sisma. Il provvedimento ...

Sequestrati impianto e area in cui opera un ditta sita nel Comune di Macerata operante nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, comprese le macerie del sisma. Il provvedimento cautelare, è ...

Insegue i lupi in auto, l'autore del video: «Andavo piano, non volevo far male agli animali»

Luca Ghedina: «Ero emozionato per quell’incontro e li ho ripresi». «Sono per la convivenza, ma chi di dovere aiuti anche chi lavora» ...

Sequestrati impianto e area in cui opera un ditta sita nel Comune di Macerata operante nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, comprese le macerie del sisma. Il provvedimento cautelare, è ...

Insegue i lupi in auto, l'autore del video: «Andavo piano, non volevo far male agli animali»

Luca Ghedina: «Ero emozionato per quell'incontro e li ho ripresi». «Sono per la convivenza, ma chi di dovere aiuti anche chi lavora» ...