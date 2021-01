I 5 motivi per cui Twitter ha chiuso definitivamente l’account di Trump: «Può istigare ancora alla violenza» (Di sabato 9 gennaio 2021) Il social ha spiegato le ragioni della sua decisione. E ha messo in fila i post accusati di «glorificare lo scontro» del profilo @realDonaldTrump, da 88 milioni di follower Leggi su corriere (Di sabato 9 gennaio 2021) Il social ha spiegato le ragioni della sua decisione. E ha messo in fila i post accusati di «glorificare lo scontro» del profilo @realDonald, da 88 milioni di follower

antoniospadaro : Non basta affermare che ieri è stata una giornata nera della democrazia americana ????. Bisogna cercare i motivi. La… - RaiUno : #EduardoDeFilippo voleva portare a teatro anche persone che mai sarebbero andate, per motivi economici o per estraz… - borghi_claudio : @vaimagna Si si... qualche volta i tumulti servono. Eccome. A mio giudizio non ora, per motivi che dovrebbero appar… - Corriere : I 5 motivi per cui Twitter ha chiuso definitivamente l’account di Trump (da 88 milioni di follower) - MB1068 : RT @giorgiogilestro: Uno dei motivi per cui confrontare paesi non ha molto senso. Tutti gli ospiti di RSA danesi sono stati vaccinati. -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per I 5 motivi per cui Twitter ha chiuso definitivamente l’account di Trump: «Può istigare ancora alla violenza» Corriere della Sera Scuola, rinvio dell'apertura in 14 Regioni. M5S: «Traditi dal Pd». Zingaretti: conta la sicurezza

Cinque regioni in zona arancione fino al 15 gennaio e l’Rt nazionale che, a un mese e mezzo dall’ultima volta, torna a salire sopra l’1 (1,03). Sono queste le due ...

Rimonta l’Rt: Lombardia arancione Vaccini, intesa con i medici di base

L’indice di trasmissione a 1,27, risalgono decessi e ricoveri. Solo asporto per bar e ristoranti. Ci si potrà muovere nel proprio Comune senza autocertificazione ...

Cinque regioni in zona arancione fino al 15 gennaio e l’Rt nazionale che, a un mese e mezzo dall’ultima volta, torna a salire sopra l’1 (1,03). Sono queste le due ...L’indice di trasmissione a 1,27, risalgono decessi e ricoveri. Solo asporto per bar e ristoranti. Ci si potrà muovere nel proprio Comune senza autocertificazione ...