Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano perde lo scontro d'alta classifica con il Fehervar

Sabato sera amaro per Bolzano, che cade in casa contro il Fehervar nella trentacinquesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini perdono così anche la vetta della classifica, che ora è occupata proprio dagli ungheresi a quota 65 punti: i Foxes inseguono a -3, ma hanno anche ben sei partite in meno e quindi virtualmente possono considerarsi ancora in testa. Al "Palaonda" va in scena un match tiratissimo, nel quale Bolzano non riesce a trovare in nemmeno una circostanza la via della rete. Dopo il primo periodo chiuso senza particolari sussulti, la segnatura decisiva arriva nel secondo end e porta la firma di Bartalis, che al 33? approfitta di una situazione di inferiorità numerica degli altoatesini e concretizza l'assist di Szita e Campbell.

Serataccia dell'Ambrì a Rapperswil

La terza sconfitta in altrettanti scontri diretti stagionali contro il Rapperswil è costata il nono posto all'Ambrì. Protagonisti di un primo tempo troppo brutto per essere vero ma anche di una reazio ...

