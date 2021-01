Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vittorie convincenti per Val Pusteria e Asiago, ok anche Renon e Cortina (Di domenica 10 gennaio 2021) Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati sette incontri valevoli per la ventunesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Val Pusteria passa sul campo dello Steinbach per 3-7 e si conferma in testa alla classifica. I Lupi indirizzano bene il match segnando quattro reti nel primo periodo con Carozza (4?), Oberrauch (11?), Traversa (12?) e Schweitzer (16?). Le altre marcature portano le firme di Cianfrone (24?), Perlini (49?) e ancora Oberrauch (53?), mentre per i padroni di casa si segnalano la doppietta di Arcuri (20? e 34?) e il gol di Pauschenwein (40?). Vola anche l’Asiago, che batte per 5-1 il Feldkirch e si mantiene al terzo posto. Il dominio giallorosso viene certificato dalla doppietta di Rosa (12? e ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Sabato in pista per l’2020-. Si sono disputati sette incontri valevoli per la ventunesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Valpassa sul campo dello Steinbach per 3-7 e si conferma in testa alla classifica. I Lupi indirizzano bene il match segnando quattro reti nel primo periodo con Carozza (4?), Oberrauch (11?), Traversa (12?) e Schweitzer (16?). Le altre marcature portano le firme di Cianfrone (24?), Perlini (49?) e ancora Oberrauch (53?), mentre per i padroni di casa si segnalano la doppietta di Arcuri (20? e 34?) e il gol di Pauschenwein (40?). Volal’, che batte per 5-1 il Feldkirch e si mantiene al terzo posto. Il dominio giallorosso viene certificato dalla doppietta di Rosa (12? e ...

RSIsport : ???? Ticino Rockets sconfitti 5-1 sul ghiaccio dell'Ajoie - Arbedo : Questo freddo mi ricorda i bei tempi quando la sera si bagnava per creare il ghiaccio e giocare a hockey ?? (non so se ridere o magonare) - RADIOVILLAGENET : Ore 17.30 in diretta IHL HOCKEY SU GHIACCIO ! Unterland - Fiemme - RADIOVILLAGENET : Un Grande Sabato su RVN : ORE 13.30 RITMO LATINO LIVE ORE 14.30 CLUBDANCE LIVE ORE 15.30 MAIN FLOOR LIVE ORE 17.30… - bielorussi : Coppa del Mondo di hockey su ghiaccio in Bielorussia: 'Il terrore non va premiato'. Fonte: @FAZ_NET… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey, Mastini sul ghiaccio in cerca di riscatto IL GIORNO Le quattro semifinaliste per la volata scudetto fanno l’ein plein. Bene anche le slovene e Lustenau.

—————————————————————————————————————————————– Dopo aver momentaneamente accantonato la classifica di qualificazione alle Semifinali ed alla Finale che assegnerà lo Scudetto Italiano, con le sfide di ...

Ambrì ancora ko con i Lakers

L'Ambrì ha subito il terzo ko in tre partite contro il Rapperswil. Sul ghiaccio dei sangallesi i biancoblù sono stati sconfitti con un pesante 7-2. La squadra di Cereda ha iniziato nel peggiore dei mo ...

—————————————————————————————————————————————– Dopo aver momentaneamente accantonato la classifica di qualificazione alle Semifinali ed alla Finale che assegnerà lo Scudetto Italiano, con le sfide di ...L'Ambrì ha subito il terzo ko in tre partite contro il Rapperswil. Sul ghiaccio dei sangallesi i biancoblù sono stati sconfitti con un pesante 7-2. La squadra di Cereda ha iniziato nel peggiore dei mo ...