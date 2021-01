Hellas Verona, per Meité c’è la concorrenza: Bourabia l’alternativa (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Hellas Verona è attivo sul calciomercato e la società vuole regalare al tecnico Ivan Juric dei rinforzi. La dirigenza starebbe pensando ad una pedina a centrocampo per migliorare il livello della rosa. I gialloblu, che stanno svolgendo un ottimo campionato, non vogliono calare nella seconda parte di stagione e per farlo dovranno pescare dal calciomercato di riparazione dei rinforzi utili fin da subito. Inoltre, non dovrebbero partire i vari big della squadra in questa sessione con il tecnico che ha richiesto espressamente di non cedere dei pezzi importanti. A centrocampo, nei giorni scorsi, si è valutato il nome di Meité del Torino ma c’è la concorrenza del Milan. Bourabia del Sassuolo sembra essere l’alternativa. Hellas Verona, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) L’è attivo sul calciomercato e la società vuole regalare al tecnico Ivan Juric dei rinforzi. La dirigenza starebbe pensando ad una pedina a centrocampo per migliorare il livello della rosa. I gialloblu, che stanno svolgendo un ottimo campionato, non vogliono calare nella seconda parte di stagione e per farlo dovranno pescare dal calciomercato di riparazione dei rinforzi utili fin da subito. Inoltre, non dovrebbero partire i vari big della squadra in questa sessione con il tecnico che ha richiesto espressamente di non cedere dei pezzi importanti. A centrocampo, nei giorni scorsi, si è valutato il nome didel Torino ma c’è ladel Milan.del Sassuolo sembra essere, ...

