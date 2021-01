Hasnat Khan | il cardiochirurgo amato da Diana rompe il silenzio dopo 20 anni per difenderla

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 gennaio 2021) Hasnat Khan è stato l’ultimo grande amore di Lady Diana. A dispetto di come si potrebbe pensare la principessa, scomparsa nel 1997 nel tragico incidente d’auto di Parigi insieme a Dodi Al-Fayed, ha amato per oltre due anni Hasnat Khan, il timido e schivo cardiochirurgo pakistano che aveva conosciuto per caso nel 1995. L’uomo non ha mai né cercato, né amato i riflettori, preferendo rimanere nell’ombra anche dopo la morte di Diana. Oggi, però, in una rarissima intervista al Daily Mail ha deciso di rompere il silenzio per difendere l’ex compagna.