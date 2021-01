Gravina si ricandida alla guida della Figc: “Il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio” (Di sabato 9 gennaio 2021) Alle 9,30 di oggi è stata depositata, presso la Figc, la candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza federale. Insieme alla candidatura dell’attuale presidente federale sono state consegnate le firme dei delegati di Serie A, Serie B, Lega Pro e delle altre due componenti Aic e Aiac, che lo sostengono e il programma di 128 pagine dal titolo ‘La partita per il futuro’. “Ho depositato questa mattina la candidatura alla presidenza della Federcalcio con la piattaforma programmatica”. Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina. “Con la designazione di cinque componenti, le tre Leghe professionistiche e le due componenti tecniche quasi all’unanimità. Una testimonianza di grande stima e considerazione di quanto è stato ... Leggi su funweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Alle 9,30 di oggi è stata depositata, presso la, la candidatura di Gabrielepresidenza federale. Insiemecandidatura dell’attuale presidente federale sono state consegnate le firme dei delegati di Serie A, Serie B, Lega Pro e delle altre due componenti Aic e Aiac, che lo sostengono e il programma di 128 pagine dal titolo ‘La partita per il futuro’. “Ho depositato questa mattina la candidaturapresidenzaFedercalcio con la piattaforma programmatica”. Lo ha annunciato il presidenteGabriele. “Con la designazione di cinque componenti, le tre Leghe professionistiche e le due componenti tecniche quasi all’unanimità. Una testimonianza di grande stima e considerazione di quanto è stato ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Il presidente Gravina si ricandida: 'Il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Il presidente Gravina si ricandida: 'Il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio' - raspa90 : RT @repubblica: Federcalcio, Gravina si ricandida: 'Un 4-3-3 offensivo per il calcio, appoggerò Malagò' [aggiornamento delle 10:48] https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Il presidente Gravina si ricandida: 'Il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio' - SkySport : Gravina si ricandida: 'Così rilancio il calcio' -