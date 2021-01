Gravina: “I playoff possono dare maggiore appeal al calcio italiano. Futuro Mancini? Scelga con il cuore” (Di sabato 9 gennaio 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato delle vicende del calcio italiano con particolare riferimento alla riforma dello Sport ma anche all'ipotesi playoff in Serie A. Non solo. Tra mi temi toccati dal dirigente anche la Nazionale, col Futuro di Mancini argomento principe.Gravina: playoff e Nazionale italianacaption id="attachment 936421" align="alignnone" width="594" Gravina (Getty Images)/captionParte subito dalla questione legata al Futuro di Roberto Mancini alla guida dell'Italia: "Il ct ha un contratto che scade nel 2022. Se ragioniamo con logiche di mercato, la Figc non può concorrere con club che hanno risorse ingenti da mettere sul piatto. Ma ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente della Figc Gabrieleha parlato delle vicende delcon particolare riferimento alla riforma dello Sport ma anche all'ipotesiin Serie A. Non solo. Tra mi temi toccati dal dirigente anche la Nazionale, coldiargomento principe.e Nazionale italianacaption id="attachment 936421" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionParte subito dalla questione legata aldi Robertoalla guida dell'Italia: "Il ct ha un contratto che scade nel 2022. Se ragioniamo con logiche di mercato, la Figc non può concorrere con club che hanno risorse ingenti da mettere sul piatto. Ma ...

