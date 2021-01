Gratta e vinci: il geniale trucco per trovare il biglietto carico di soldi (Di sabato 9 gennaio 2021) La lotteria ormai impazza tra gli italiani, e la pandemia sembra aver favorito ancora di più determinati giochi nel paese. La febbre per le lotterie sale sempre di più. Lo dicono i numeri, lo dicono insomma le statistiche e lo dicono le abitudini degli italiani, sempre più disposti, considerati i tempi che corrono ad affidarsi alla buona sorte, ammesso che questa voglia accoglierli tra le sue ricche braccia. I trucchi ci sono, per provare a tentare la fortuna, ed in alcuni casi, posson anche rivelarsi decisivi per portare a casa un cospicuo gruzzoletto. Nelle ultime settimane la febbre per la lotteria dell’Epifania ha travolto un po’ tutti, i tempi sono quello che sono, la crisi si fa sentire, e sempre più italiani si affidano a certe scappatoie per provare ad afferrare la fortuna al volo, magari stravolgendo de tutto la propria vita con vincite ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) La lotteria ormai impazza tra gli italiani, e la pandemia sembra aver favorito ancora di più determinati giochi nel paese. La febbre per le lotterie sale sempre di più. Lo dicono i numeri, lo dicono insomma le statistiche e lo dicono le abitudini degli italiani, sempre più disposti, considerati i tempi che corrono ad affidarsi alla buona sorte, ammesso che questa voglia accoglierli tra le sue ricche braccia. I trucchi ci sono, per provare a tentare la fortuna, ed in alcuni casi, posson anche rivelarsi decisivi per portare a casa un cospicuo gruzzoletto. Nelle ultime settimane la febbre per la lotteria dell’Epifania ha travolto un po’ tutti, i tempi sono quello che sono, la crisi si fa sentire, e sempre più italiani si affidano a certe scappatoie per provare ad afferrare la fortuna al volo, magari stravolgendo de tutto la propria vita conte ...

RobertoBurioni : @AlessioParodi6 Quello che stupisce è che se ti arricchisci con il gratta e vinci va bene a tutti e sei l'idolo del… - carloalberto52 : @FrancescaCphoto @Specialcla Un mio amico, anni fa (c’era ancora la lira), con un gratta e vinci da poco o nulla vi… - milamalditesta : @Specialcla Io ogni tanto lo faccio come regalo. Tipo ai miei fratelli, quando sono a corto di idee.. 50 euro di gratta e vinci. ?? - MassiSodo : @Specialcla Un mio professore di statistica diceva che Superenalotto e Gratta & Vinci sono la tassa dei coglioni.... - Damiano__89 : @FrancescaCphoto @enif72 @Specialcla Idem io. Non so manco giocare alle slot. Ogni tanto con il resto del caffè al… -