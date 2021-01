Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano accusa Pierpaolo Pretelli (Di sabato 9 gennaio 2021) Salvo Veneziano è un ex concorrente del Grande Fratello Vip. E’ stato squalificato in quanto è stato accusato di aver detto alcune frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis. Ha deciso di fare delle dichiarazioni su Pierpaolo Pretelli durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv. IL POST PUBBLICATO DA Salvo SUI SOCIAL – Qualche giorno fa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 gennaio 2021)è un ex concorrente delVip. E’ stato squalificato in quanto è statoto di aver detto alcune frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis. Ha deciso di fare delle dichiarazioni sudurante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv. IL POST PUBBLICATO DASUI SOCIAL – Qualche giorno fa L'articolo

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - annalisapanello : RT @SIPARISipari: Della serie... ci beviamo di tutto dippiù... In scena la metamorfosi della sinistra.. populismo ha fatto il suo corso...… - Antonio98854326 : Del Grande Fratello vip, ne avrei una per tutti, però mi riservo tutti i diritti del critico, e dello opinionista. -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Francesco Oppini trasloca con la fidanzata: "Vogliamo diventare genitori" LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano accusa Pierpaolo Pretelli

Salvo Veneziano è un ex concorrente del Grande Fratello Vip. E' stato squalificato in quanto è stato accusato di aver detto alcune frasi sessiste nei ...

Alba Parietti cambia look e posta la foto sui social: irriconoscibile

Merito, senza dubbio, dei preziosi insegnamenti veicolati dai genitori, Franco Oppini e Alba Parietti. Ciò che ha colpito soprattutto di Francesco Oppini è l’estrema educazione e garbo. Alba Parietti ...

Salvo Veneziano è un ex concorrente del Grande Fratello Vip. E' stato squalificato in quanto è stato accusato di aver detto alcune frasi sessiste nei ...Merito, senza dubbio, dei preziosi insegnamenti veicolati dai genitori, Franco Oppini e Alba Parietti. Ciò che ha colpito soprattutto di Francesco Oppini è l’estrema educazione e garbo. Alba Parietti ...