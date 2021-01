Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi fidanzata? L’indiscrezione e la reazione dell’influencer (Di sabato 9 gennaio 2021) Una donna fuori dalle mura del GF Vip ha pronunciato delle parole che avrebbero messo in crisi il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Stando a quanto udito, la voce al megafono avrebbe affermato che l’influencer avrebbe un compagno fuori dal reality. Tali frasi hanno, poi, innescato una serie di discussioni tragi-comiche che potrebbero mettere a rischio il rapporto tra l’ex velino e l’influencer. Ma cerchiamo di capirne di più. GF Vip 5, le urla dal megafono Al GF Vip, una voce femminile al megafono ha lanciato una vera e propria bomba che, al momento, sarebbe tutta da valutare. La voce in questione avrebbe inoltre detto, rivolgendosi all’ex velino che dovrebbe insistere con Elisabetta Gregoraci asserendo tali parole: “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Ca…o lo capisci che Giulia sta con te solo per il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 gennaio 2021) Una donna fuori dalle mura del GF Vip ha pronunciato delle parole che avrebbero messo in crisi il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e. Stando a quanto udito, la voce al megafono avrebbe affermato che l’influencer avrebbe un compagno fuori dal reality. Tali frasi hanno, poi, innescato una serie di discussioni tragi-comiche che potrebbero mettere a rischio il rapporto tra l’ex velino e l’influencer. Ma cerchiamo di capirne di più. GF Vip 5, le urla dal megafono Al GF Vip, una voce femminile al megafono ha lanciato una vera e propria bomba che, al momento, sarebbe tutta da valutare. La voce in questione avrebbe inoltre detto, rivolgendosi all’ex velino che dovrebbe insistere con Elisabetta Gregoraci asserendo tali parole: “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Ca…o lo capisci chesta con te solo per il ...

Scoppia il caos al Grande Fratello Vip a causa di una fan che urlando dall'esterno dalla Casa fa sapere a Pierpaolo Pretelli che Giulia Salemi è fidanzata e ...

