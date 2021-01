‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 117: commenti al live (Di sabato 9 gennaio 2021) giorno 117 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 9 gennaio 2021)117 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - luca44682388 : @jimm523 @_marlene1265 @enniogiannascol ignorante.. debito pubblico al 160% con altri debiti di oltre 120 miliardi.… - 8_ferro : RT @cleona12: è in corso un attacco senza limiti alla democrazia con l'appoggio di deficienti nutriti non dall'illuminismo ma dal Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Glaucoma: c’è bisogno di screening mirati per diagnosi precoce Yahoo Notizie