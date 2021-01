Granada-Barcellona, parla Griezmann:”Questa è l’immagine da dare, stiamo guadagnando fiducia. Nostro obiettivo..” (Di domenica 10 gennaio 2021) Antoine Griezmann è stato letteralmente decisivo nell'anticipo di Liga giocato questo pomeriggio contro il Granada.Liga, Granada-Barcellona 0-4: la coppia Messi-Griezmann fa sorridere Koeman. La classifica aggiornata…Il calciatore francese, insieme al compagno di reparto Lionel Messi, si è reso protagonista con una doppietta che ha incanalato la partita della formazione di Koeman nei binari giusti. L'attaccante classe 1991 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella rituale conferenza stampa post match."Questa è l'immagine da dare. stiamo guadagnando fiducia ed è importante continuare ad aggiungere tre punti partita dopo partita. Sono molto soddisfatto, avevamo bisogno di Questa vittoria. Sono ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Antoineè stato letteralmente decisivo nell'anticipo di Liga giocato questo pomeriggio contro il.Liga,0-4: la coppia Messi-fa sorridere Koeman. La classifica aggiornata…Il calciatore francese, insieme al compagno di reparto Lionel Messi, si è reso protagonista con una doppietta che ha incanalato la partita della formazione di Koeman nei binari giusti. L'attaccante classe 1991 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella rituale conferenza stampa post match."è l'immagine daed è importante continuare ad aggiungere tre punti partita dopo partita. Sono molto soddisfatto, avevamo bisogno divittoria. Sono ...

