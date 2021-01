Governo | Tajani “Se sinistra non trova accordo si andrà al voto”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna chiederlo ai signori dellase ci sarà la crisi di, stanno dando un brutto spettacolo. Noi non allungheremo la vita a Conte. Se lanonunal suo interno, sia votare. Ilnon mi pare l’ipotesi numero uno, ma ci affidiamo alla saggezza del capo dello Stato”. Così Antonio, vicepresidente di Forza Italia, alla trasmissione “L’Ospite” di Sky Tg24. “La soluzione di Forza Italia a un’eventuale crisi di? Noi speriamo che si affrontino con determinazione le grandi emergenza come salute ed economia, ma vedo che ilè molto in difficoltà e va in crisi per responsabilità dei partiti che lo sostengono. Noi finora abbiamo dato la ...